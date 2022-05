PV-Ausbau (für die Energiewende) wird in die Schranken gewiesen

Bei der Etablierung von neuen PV-Anlagen in Berggebieten müssten aus seiner und der Sicht seiner Kollegen Erfordernisse des Biodiversitätsschutzes, Landschaftsschutzes und der Flächenversiegelung speziell beachtet und in den Genehmigungsverfahren entsprechend beurteilt und berücksichtigt werden.

Beim Bau großer Anlagen in der Bergwelt muss immer auch mitgedacht werden, dass in jenen Berggebieten eine Infrastruktur geschaffen werden muss, um

die Anlage zu errichten, den Strom aus den häufig entlegenen Gebieten für die EndverbraucherInnen erschließen zu können und anfallende Wartungsarbeiten im Sinne notwendiger Zufahrten zu der Anlage möglich zu machen.

In die sehr sensible Berglandschaft ist so gleich mehrmals ein starker Eingriff notwendig.

Aus Sicht der Naturfreunde sind großflächige Photovoltaikanlagen in den Bergen daher weder notwendig noch technisch sinnvoll. Gerald Plattner, Bundesreferent für Umwelt- und Naturschutz, ergänzt