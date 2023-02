Um für das Thema Wasserstoff in Österreich Bewusstsein zu schaffen wurde letztes Jahr, 5. Mai 2022, die „Deutsch Österreichische Gesellschaft für Wasserstoff“(DÖGWA) in Pforzheim(DE) mit österr. Beteiligung aus der Taufe gehoben. Das HLK Fachmagazin konnte sich Anfang Juni mit Gerald Stickler, einem der Mitgründer, bereits ein Interview sichern und Fragen rund um die Gründungsintension, um Zukunftsaussichten, usf. stellen. Inzwischen ist viel passiert. Allem voran konnte man neben der österreichischen- und deutschen- auch eine schweizerische Beteiligung für sich gewinnen - so wurde der Name auf DACH-Gesellschaft für Wasserstoff(DACHGWA) abgeändert. Außerdem:

>>> Wiener Neustadt wird Wasserstoffhauptstadt Österreichs

>>> DACHGWA errichtet 1. „Wasserstoffkraftwerk“ mit Bürgerbeteiligung in Kärnten

>>> DACHGWA gründet 1. Europäische Wasserstoffgenossenschaft



Nicht zu vergessen, wurde letztes Jahr auch das 1. DACH-Wasserstoffsymposium abgehalten. Ein Fokus lag dabei auf der Präsentation eines höchsteffizienten H2-Speicher, dem sogenannten HIVE ONE - hinter dem Gamchanger in der Speichertechnologie steckt das Unternehmen HydroSolid, ebenfalls ein Gründungsmitglied der DACH-Gesellschaft für Wasserstoff(DACHGWA). Insofern das Symposium als voller Erfolg tituliert werden konnte, war bereits damals eine Fortsetzung im heurigen Jahr angedacht. Dies soll nun eingelöst werden und so wurde kürzlich das Rahmenprogramm zum 2. DACH-Wasserstoffsymposium/Energietag lanciert.