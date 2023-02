Damit künftig grüner Wasserstoff neben dem Hauptaugenmerk auf den Industriesektor auch für mögliche bau-/gebäudetechnische Anwendungen respektive in der Wärmeversorgung an Gewicht zunehmen könnte, wird der Ausbau der H2-Infrastruktur in Österreich essenziell. Hier lässt sich vom heutigen Standpunkt aus sagen, die u.a. dafür im letzten Jahr vorgestellte(02.06.22) österreichische Wasserstoffstrategie soll zwar hauptsichtlich eine Dekarbonisierung der Industrie forcieren und streift damit scheinbar nur marginal Fachthemen der HLK-Branche, wird für solche jedoch nicht ganz unwesentlich. Deshalb soll auf den ersten Wasserstoff-Gipfel in Tirol, am Donnerstag (23.2.) hingewiesen werden - dort möchte nämlich mit einer Ressourcenbündelung von BMK und BMAW an einer möglichen Umsetzung der österreichischen Wasserstoffstrategie gefeilt werden.

