Ein Wasserstoffkraftwerk ist auch in Kombination mit Windparks sinnvoll. Bei starkem Wind kann der Fall auftreten, dass die elektrischen Netze die Windenergie nicht mehr aufnehmen können und die Netzbetreiber die Windräder abschalten müssen, obwohl diese weiter produzieren könnten. Es kann also wertvolle erneuerbare Energie nicht weiter produziert werden. Durch den Einsatz von Elektrolyseuren und hochleistungsfähigen Wasserstoffspeichern kann man auch hier Strom produzieren, welcher für die Herstellung von zu speicherndem H 2 genutzt werden kann.* Wir sprechen hier von Speichern bis in den Bereich von einigen GWh.

* Für den Fall, in welchem besonders viel Wind weht und Windkraftanlagen mehr Strom produzieren, als in diesem Moment benötigt wird, gibt es weitere Lösungen, die es erlauben auch hier die wertvolle erneuerbare Energie nutzen zu können - so zum Beispiel mit sogenannten Power-to-Heat-Anlagen, wie diese bereits in Wien vorhanden sind. Generell lässt sich zu dieser Thematik aber sagen, der Stromsektor/-markt ist sehr komplex und die eben gegebenen Erläuterungen gelten nur unter bestimmten Vorraussetzungen und klammern einiges aus.