Anlässlich der aktuellen "Energiekrise" hat die Österreichische Energieagentur die Geschichte der Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas analysiert und untersucht, welche energiepolitischen Strategien, Entscheidungen und Maßnahmen zu der überdurchschnittlich hohen Gasabhängigkeit Österreichs geführt haben. In der Analyse "An der Gasleine. Zur Geschichte der Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas", verfasst von Prof. Herbert Lechner, Österreichische Energieagentur, fließen diese Erkenntnisse zusammen.

Ein erster oberflächlicher Blick gibt eine vom heutigen Standpunkt aus nicht gerade glänzende Entwicklung zu erkennen: Der Anteil russischer Gasimporte am Gasverbrauch lag im Durchschnitt der Jahre 1968-1978 zunächst bei 45 %. Danach stieg er in einzelnen Jahren auf bis zu 80 % und ging erst mit den ersten Gaslieferungen aus Norwegen ab 1993 wieder etwas zurück. Für den Zeitraum von 2010 bis 2020 lag der Anteil der Importe aus Russland immer noch bei rund 60 %. Man will nun fragen: Wie konnte es soweit kommen, dass Österreich zu einem der Länder mit einer derart großen Abhängigkeit von russischem Erdgas wurde?

In der folgenden Zusammenfassung - angelehnt an "An der Gasleine. Zur Geschichte der Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas" - wollen die Ergebnisse von Hr. Lechner aussprechen, was vielleicht nicht jeder gerne hören will.