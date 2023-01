"Krise" - diesen Begriff hört und liest man medial mittlerweile täglich, hat er doch seine sprachlichen Auswüchse in der sogenannten "Klimakrise", der "Energiekrise" oder der "Ukrainekrise" gefunden. Auch wenn die politische Schlagkraft von "Krise" intentionalen Charakter besitzt, der in vielen Fällen - wenn nicht vulgär, messianisch wenig versprechend - berechtigte Ziele setzt, wird der Medienkonsum dadurch in ein Übergewicht negativer Konnotationen gerückt.

Die HLK will im folgenden Artikel mit der vorausgeschickten Frage "Erneuerbare Energien und Energieeffizienz - Österreich, quo vadis?"(zu deutsch: "Österreich, wohin willst du gehen?") einerseits den Fokus auf ein in Aussicht gestelltes Reformgesetz legen, zu dem sich der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) mit nachdrücklichen Forderungen meldet. Andererseits soll im Anschluss eine Studie zu den heimischen Energieressourcen das Potenzial von Erneuerbaren Energien pointieren. Und dabei entscheidend - ohne sich im "Krisenbegriff" verlieren zu müssen.