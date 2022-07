Auch das Gasdiversifizierungsgesetz 2022 wurde von den Mandataren (m/w) im Parlament am 29. Juni 2022 mehrheitlich beschlossen (auch wenn nicht alle Parteien dafür stimmten). Ziel dieses Bundesgesetzes ist die Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch die Reduktion der Abhängigkeit von russischem Erdgas.

Als Ausgleich für die Mehrkosten beim Ausstieg aus russischem Erdgas für Unternehmen werden jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2022 bis 2025 bereitgestellt, also in Summe 400 Mio. Euro.

Abgezielt wird auf eine Erdgas-Diversifizierung und auf die Umrüstung von Anlagen auf den alternativen Betrieb mittels anderer Energieträger. Dabei geht es etwa um Kosten von Unternehmen für Leitungsrechte beim Transport von Erdgas nicht-russischer Herkunft nach Österreich. Die Fördermaßnahmen sollen auch Mehrkosten für den Einsatz von nicht-russischem Erdgas betreffen, sofern nicht dadurch klimafreundliche, erneuerbare Energieträger bzw. Fernwärme ersetzt werden. Gefördert werden soll außerdem die Umrüstung von Energieerzeugungsanlagen in der Industrie und der Energiewirtschaft.

Mit der Abwicklung der Förderung wird die Austria Wirtschaftsservice GmbH betraut.

Jetzt muss der Bundespräsident die beiden Gesetze noch bestätigen/absegnen.

PS: Wie man die Energieeffizienz im Unternehmen steigern und zugleich den Erdgasverbrauch um rund 2.600 MWh reduzieren konnte, zeigt dieses Projekt-Beispiel aus Salzburg gut auf.