H2-Speichertechnologie : 1. DACH-Wasserstoffsymposium

Das Unternehmen HydroSolid, ein Gründungsmitglied der DACH-Gesellschaft für Wasserstoff(DACHGWA), nutzte neueste Forschungsergebnisse der ESA und konnte damit einen höchsteffizienten H2-Speicher entwickeln. Am 1. DACH-Wasserstoffsymposium an der HTL Wiener Neustadt will über die Technologie informiert werden.