Die Mitglieder der DACHGWA planen insgesamt 3 Kompetenzzentren, eines pro Land – in Deutschland, Österreich und der Schweiz also. In Deutschland ist die Finanzierung bereits gesichert. Schweiz und Österreich sollen in Kürze folgen. Dadurch sollen die Kooperationen verstärkt und Synergien bestmöglich genutzt werden.

Parallel dazu entsteht an der HTL ein höchst modernes Wasserstofflabor. Dieses steht nicht nur SchülerInnen/StudentInnen der HTL Wiener Neustadt zur Verfügung sondern allen weiteren Schulen/FHs/Unis in der gesamten D-A-CH-Region. Kooperationen zur Nutzung gibt es bereits aus Baden-Württemberg (Hochschule Esslingen, Hochschule Heilbronn, Hochschule Ludwigsburg für das grenzüberschreitende und berufsbegleitende Masterstudium „Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“).

Weiters dient dieses Labor auch als Anschauungsobjekt für interessierte Privatpersonen/Firmen/Kommunen/Erneuerbaren Energiegemeinschaften. So werden in Zukunft auch Führungen durch das Wasserstofflabor organisiert und die Technik/Möglichkeiten/Chancen der Wasserstofftechnik ausführlich erklärt.

HLK-Redakteur Kristof Lutz hat bereits im Juni dieses Jahres mit Hr. DI. Gerald Stickler ein Interview u.a. zur Gründungsintention der damals noch mit DÖGWA betitelten Gesellschaft geführt, welches Sie in der 6-7 HLK-Ausgabe, auf Seite 52, resp. online nachlesen können.* Damals war schon die Rede davon, für das Thema Wasserstoff Bewusstsein schaffen zu wollen, was mit den nun geplanten Kompetenzzentren und dem Zugang für Interessierte zum Labor untermauert sein dürfte.