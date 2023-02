Eine gesetzliche Technologieoffenheit und ein Technologiemix erhöhen die Erfolgsquote beim Umstieg von fossilen- auf erneuerbare Energieträger. Neben finanziellen Belastungen, die zwar - wie im EWG-Entwurf versprochen - mit Förderschienen begleitet werden möchten, sind es Gründe wie Platzmangel im Gebäudebestand, fehlende und schwer zu erschließende Infrastruktur in gewissen Regionen - speziell für den Anschluss an ein Fernwärmenetz -, etc. , die den Umstieg einiger Bestandsanlagen auf erneuerbare Heizssysteme erschweren. Könnte an dieser Stelle ein erneuerbarer Energieträger Abhilfe schaffen, der zumindest für ein Gros an Bestandsanlagen eine Lösung bietet, wird man hiermit durchaus die Erfolgsquote erhöhen können.

Bei sogenannten Grünenen Ölen muss man klarerweise tiefer blicken, als dies eben geschah. Hier reicht es nicht, einen Verweis auf ´europaweite Forschung- und Entwicklungsprojekte sowie erfolgreiche Praxistests´ zu geben. Durchaus könnte man dies aber als Hinweis sehen, eben auch hier Möglichkeiten zu prüfen und generell den Fokus auf bestimmte erneuerbare Energieträger für weitere zu öffnen.

Wie eingangs geschrieben, soll eine Verzögerung der Wärmewende so weit als möglich verhindert werden. Es gilt an dieser Stelle aber dennoch eine Technologieoffenheit wie einen pragmatischen Zugang im Hinblick auf die Umsetzbarkeit zu wahren. Gesetze sind schneller geschrieben als abgehandelt und auch wenn ein "Österreicher" menschliches Handeln einst mit der Formel: "make up the rules as we go along" akzentuiert hat, so gibt Voraussicht hier eher Erfolgsversprechen als Nachsicht und Abänderung "as we go along". Man mag versuchen, Spielregeln für die Wärmewende zu formulieren, die möglichst viel an Voraussicht in sich tragen - ja, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe.