In der Energiekrise müssen wir möglichst rasch aus den Fossilen rauskommen, ohne uns aber in neue Abhängigkeiten zu begeben. Neben Klimaschutz müssen auch Unabhängigkeit, heimische Wertschöpfung, höchste technische Effizienz und Umweltschutz an oberster Stelle stehen, wenn es um Investitionen in die Wärmeversorgung geht. Diese Faktoren müssen eine entscheidende Rolle spielen und sich in den Kosten widerspiegeln, die dem Business Case zugrunde liegen. Dazu brauchen wir eine Änderung des gesetzlichen Rahmens, der die Investitionsentscheidungen bestimmt. Technologien mit der höchsten heimischen Wertschöpfung und den geringsten Umweltauswirkungen müssen sich steuerlich lohnen und einen finanziellen Vorteil bringen. Wir dürfen die alten Fehler der billigsten Lösung nicht wiederholen, sondern müssen die größte Unabhängigkeit, das höchste Arbeitsmarktpotenzial und die geringsten Umweltauswirkungen als Richtschnur setzen. Der Umstieg der Wärmeversorgung ist das größte Projekt, das wir vor uns haben, da der halbe Energieverbrauch des Landes für Heizen und Kühlen aufgewendet wird. Wir sollten künftig auf den Beipacktext der billigsten Lösung achten und unerwünschte Nebenwirkung vermeiden, indem wir auf Lösungen setzen, die mehrere Ziele zugleich erreichen. Dann wird auch Solarwärme wieder den Stellenwert erhalten, der ihr in einem künftigen Energiesystem gebührt. Denn nicht die billigste, sondern die beste Lösung liefert den größten Beitrag zu Klimaschutz, Standortsicherung, Flächeneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Die Finanzdienstleister werden lernen, ihren Business Case auf diesen neuen Weg auszurichten. Die Politik ist gefragt, dafür jetzt die Weichen zu stellen!



Anmerkung der HLK-Redaktion: Roger Hackstock ist einer der Vortragenden der Fachveranstaltung „Wärmewende Made in Austria“ am 22.11. in Wien.