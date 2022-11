Für die Raumwärme (Heizung, Warmwasser) wird in Österreich ein Großteil der Energie verwendet, und dieser Bedarf soll sukzessive mit Erneuerbaren bewerkstelligt werden. Neue und altbekannte Raumwärme-Technologien bieten für Unternehmen, Nutzer aus Industrie/Gewerbe/Handel eine große Chance – sie reduzieren nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Abhängigkeiten. Die Wärmewende bietet zudem auch ein enormes Wertschöpfungs- sowie Beschäftigungspotenzial. Dafür braucht es aber neben passenden Rahmenbedingungen und dem Wissen über die erneuerbaren Techniken, auch Liefersicherheit bei technischen Komponenten, und ausreichend Fachkräfte. Genau diesem Themenkreis widmet sich die Veranstaltung des Dachverbandes Energie-Klima in Wien. Hier werden Ziele, Herausforderungen und Lösungsansätze für eine zügige erneuerbare Wärmewende Made in Austria aufgezeigt.

Viele Experten (m/w) unterschiedlicher Bereiche werden bei der Veranstaltung „Wärmewende Made in Austria“ am 22. November 2022 in der Wirtschaftskammer Österreich referieren – es gibt nur ein begrenztes Platzkontingent.