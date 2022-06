Haben Ölheizungen noch eine Zukunft?

Würden die rund 600.000 Ölheizungen bis 2035 auf Alternativen zwangsumgestellt werden, fielen Gesamtkosten in der Höhe von 15 Mrd. Euro an. Kosten, die auf die Verbraucher und alle Steuerzahler abgewälzt werden würden. Angekündigte Fördermodelle für den Ausstieg aus Öl wirken nur auf den ersten Blick attraktiv. Sieht man genauer hin und kalkuliert die Gesamtinvestitionskosten eines Energieträgerwechsels, wird schnell offensichtlich, dass neben den reinen Austauschkosten für das Gerät noch Entsorgungskosten für das Altgerät sowie Kosten für etwaige bauliche Maßnahmen anfallen können. Für viele Haushalte ist der Umstieg auf Alternativen nicht umsetzbar – nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus Platzgründen oder weil Alternativen an ihrem Standort einfach nicht verfügbar sind.