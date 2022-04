IWO erstellt Positionspapier zur Energieversorgung

In einem Positionspapier wendet sich das IWO Österreich an Professionisten am Raumwärmemarkt. Dieses beinhaltet Grundsätze zur Sicherung der Energieversorgung, die im Transitionsprozess zur Klimaneutralität bis 2050 (wie im EU Maßnahmenpaket Fit for 55 gefordert) beachtet werden müssen.

Es sind dies Technologieoffenheit, ausgewogener Energieträgermix, Versorgungssicherheit, leistbares Heizen und Wirtschaftlichkeit, Einsatz klimafreundlicher Flüssig-Brennstoffe sowie politische Anerkennung und Förderung von neuen Technologien.