Das Thema Energieeffizienz und, wenn sich dieses gedanklich weitertragen lässt, das Thema Energiesparen genießen aktuell besondere Beachtung - mitunter den energiepolitischen Umständen geschuldet. Fragen, wie sich im bau- und gebäudetechnischen Umfeld Energie sparen lässt, rücken also in einen zuvor nicht dagewesenen Fokus. An dieser Stelle will auf die kommende WEBUILD Energiesparmesse Wels 2023 hingewiesen werden.