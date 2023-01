Branchenmesse : Das erwartet Sie auf der ISH 2023

Innovationen, die zur Erreichung der Klimaschutzziele einzahlen, und effizienter Umgang mit verfügbaren Ressourcen. Von 13. bis 17. März heißt es in Frankfurt: „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft". - Lesen Sie hier über die aktuell erwartete Ausstelleranzahl, was Sie auf der Branchenmesse erwartet und was die Bereiche ISH Water und ISH Energy zu bieten geben.