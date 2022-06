AIT - Klimaschutzmodell holistisch neu gedacht

Der Zeitraum, um die EU-Klimaziele bis 2050 zu erreichen, wird immer kürzer. Zugleich werden die Folgen des Klimawandels bereits jetzt immer stärker spürbar – beispielsweise nehmen die Hitzetage in Städten stark zu. In Wien werden bereits mehr als viermal so viele Hitzetage mit tropischen Nachttemperaturen von mindestens 30 Grad verzeichnet als vor dem Jahr 1990. Die Zunahme erfolgt dabei exponentiell: zwischen 1990 und 2010 stieg die durchschnittliche Anzahl von Hitzetagen von etwa 10 auf 17, im Jahr 2018 wurden bereits 42 Hitzetage verzeichnet. Extremwetterereignisse häufen sich und die Bodenfruchtbarkeit ändert sich. Es gilt also, parallel starke und rasche Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu setzen und zugleich Anpassungsstrategien gegen die bereits eingetretenen Folgen zu entwickeln. Dass diese Anpassungsmaßnahmen ebenfalls eine CO 2 -Belastung bedeuten, muss in die Berechnungen einfließen und berücksichtigt werden. So erzeugen etwa Hochwasserschutzwände aus Stahlbeton in ihrer Errichtungsphase ebenfalls Emissionen.

„KNOWING“-Projektleiterin Alexandra Millonig, Senior Scientist am Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology, meint dazu: