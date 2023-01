Die drei Service-Angebote der Ochsner Second Life-Offensive wurden in enger Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und Installationspartnern ins Leben gerufen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Initiative in der Praxis funktioniert. Noch in der Testphase wurden knapp 350 Wärmepumpen teilweise oder ganz wiederverwertet.

Wer mehr zu „Ochsner Second Life“ wissen möchte, findet in Hannes Brandner den richtigen Ansprechpartner – er leitet den Bereich [secondlife(at)ochsner.com].