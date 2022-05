Seit 150 Jahren auf Erfolgskurs

Das Unternehmen Ochsner konnte von 2019 auf 2022 ein Umsatzplus von über 100 % erzielen, und die Auftragseingänge sind um mehr als 160 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum wurde der Personalstand um 90 % auf 400 Mitarbeiter erhöht.

Mit der Erweiterung der Produktions- und Logistikkapazitäten am Standort Haag sowie weiteren Grundstückskäufen sieht sich Ochsner für die stark steigenden Auftragseingänge gut vorbereitet. Parallel investiert das Unternehmen überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die Digitalisierung und den Ausbau der unternehmenseigenen Kundendienstorganisation. Damit will sich Ochsner seine technologische Spitzenposition sichern. Aktuellen Problemen in den Lieferketten begegnet das Unternehmen unter anderem mit dem Ausbau der regionalen Wertschöpfung durch Zulieferer aus dem Umfeld. „Die regionalen Partnerschaften haben sich bereits letztes Jahr ausgezahlt“, betont Ochsner Geschäftsführer Marco Schäfer.