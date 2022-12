Als Luftkanalsystem für den Trainings- und Nassbereich wurden runde verzinkte Spirorohre und eckige Lüftungsleitungen nach Ö-Norm H6015-1 bzw. Ö-Norm H6015-2 verbaut. Sämtliche Sichttleitungen wurden in RAL 9003 beschichtet und passen sich somit perfekt an die bestehende Architektur an



Für die Luftverteilung mit diversen Komponenten sind folgende Details erwähnenswert: Aufgrund der Raumtemperaturregelung in den Turnsälen wird die Zuluft je nach Anforderung gekühlt oder beheizt. Um Zugerscheinungen im Aufenthaltsbereich zu vermeiden, wurden elektrisch verstellbare Weitwurfdüsen an der Wand entlang verbaut. Die vertikale Stellung der Wurfkugel wird stufenlos mit der Zulufttemperatur angepasst. Durch die hohe Wurfweite der Auslässe entsteht eine Luftwalze hin zu den Ablufterfassungselementen, was eine optimale Raumdurchströmung sicherstellt.