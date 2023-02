Fünfzig der neu geschaffenen Arbeitsplätze entfallen jedenfalls schon einmal auf das AMS, das sich im Zukunftspark+ angesiedelt hat. Dort weiß man, dass zu trockene Raumluft und die Arbeit in einem Callcenter partout nicht zusammenpassen. Und natürlich weiß man das auch bei Merlin Technology, dem oberösterreichischen Spezialisten für Luftbefeuchtungssysteme und Messtechnik: „Bei zu trockener Luft werden die Schleimhäute angegriffen und trocknen aus. In weiterer Folge können sich Krankenstände häufen, da sich Bakterien und Keime auf ausgetrockneten Schleimhäuten leichter einnisten können“, erklärt Stefan Schneebauer, der bei Merlin Technology für den technischen Vertrieb zuständig ist. Um dem vorzubeugen, hat das Unternehmen eine Befeuchtungsanlage zur Direktraumbefeuchtung in den Büroräumlichkeiten des AMS im Zukunftspark+ installiert. „Das kann sich vor allem in den trockenen Wintermonaten angenehm auf das Raumklima auswirken, wo man in Innenräumen ansonsten eine recht trockene Heizungsluft vorfindet und die Luftfeuchtigkeit schnell unter 20 Prozent fällt. Durch die Befeuchtungsanlage wird die Luftfeuchtigkeit aber kontinuierlich zwischen 40 und 60 Prozent gehalten“, so Schneebauer weiter.