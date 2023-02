Neben der Entwicklung innovativer Produkte und hochwertiger Konstruktionen für die Sicherheit seiner Kunden offeriert das Unternehmen auch eine umfassende Beratung, welche die gesamte Planung des Brandschutzes umfasst.

In Österreich kann Promat zudem auf eine adäquate Expertise und Erfahrung in Verbindung mit Abschottungen zurückgreifen. Im Bereich Abschottungen hat sich das Unternehmen in vielen Jahrzehnten eine gewisse Vorreiterrolle aufgebaut, von der die Unternehmensgruppe auf der ganzen Welt profitiert.