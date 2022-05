Ohne Kompromisse

Poloplast entwickelt, produziert und vertreibt seit über 65 Jahren vorwiegend verstärkte, mehrschichtige Rohrsysteme aus Kunststoff in verschiedenen Anwendungen der Haustechnik und im Tiefbau. Dabei steht das Unternehmen für eine moderne Gebäudetechnik in den Bereichen Gebäudeentwässerung und Lüftung.

Ein wesentlicher Aspekt in der modernen Gebäudetechnik sind hohe Sicherheitsanforderungen – gerade, wenn es um Brandschutz geht. Speziell bei der Ausbreitung von Feuer und Rauch über das Rohrsystem besteht hier ein Risiko im Brandfall. Mit der zugelassenen und systemgeprüften Brandschutzmanschette POLO-BSM für alle POLO-KAL Rohrsysteme will hier eine marktkonforme, praxisgerechte Brandschutzlösung Abhilfe schaffen.