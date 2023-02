Die Hochmeier RLT Consulting GmbH veranstaltet am 09 September 2021 (von 09 – 17 Uhr) im Weber Grill-Store Graz-Seiersberg die „Brandschutzklappen Schulung ÖNorm H 6031“.

Referent (und Sachverständiger) Ing. Wolfgang Sattler wird dabei nicht nur über Arten, Aufbau, Bestandteile, Anordnung und den korrekten Einbau von BSKs informieren, sondern auch über gesetzliche und brandschutztechnische Grundlagen rund um Brandschutzklappen bzw. Brandrauchsteuerklappen. Auch was bei der (wiederkehrenden) Kontrollprüfung gemäß ÖNorm H 6031:2014 genau zu tun ist, erfährt man hier.

Die Teilnehmer (m/w/d) kommen aber nicht nur in den Genuss wichtigen Wissens, sondern profitieren auch von der Örtlichkeit dieser Schulung. Denn alle Veranstaltungen der Hochmeier RLT Consulting finden in Original Weber Stores mit Grill Academy statt, in diesem Fall in Graz-Seiersberg.

Alle Details zu diesem Seminar (und weiteren Schulungen) findet man auf der Webseite der Hochmeier RLT Consulting (unter Seminare und Termine) – dort kann man sich auch anmelden