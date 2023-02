Der Klima-Kälte-Tag findet im Colosseum XXI in Wien-Floridsdorf statt – eine stylische Eventlocation mit Retro-Fabriks-Charme, die einfach cool ist. Genügend kostenfreie Parkplätze sind am Gelände vorhanden. Die Teilnehmer (m/w) des Klima-Kälte-Tages erwartet folgende Vorträge (Referenten) bzw. Programmpunkte:

Magnetokalorischer Effekt: Neuartiges Kühlprinzip (Keynote von Tino Gottschall, der für seine Arbeit ausgezeichnet wurde)

Die Zukunft sind nur natürliche Kältemittel (Thomas Frank)

Ausbildung im Kältetechnik-Bereich weiterbringen (Harald Erös und Andreas Klaudus)

Jugend-Training für Führungskräfte (Alexandra Moosbacher)

Cool Fit, nachhaltige Kühl-und Kälteprozesse in der TGA (Roland Hofbeck)

Lärmverschmutzung durch Wärmepumpen und Klima-Kälte-technische Anlagen (Christian Kirisits)

Praktischer Einsatz von Schallvisualisierung zur Leckagesuche und Produktoptimierung (Thomas Rittenschober)

Umgang mit Bakterien, Viren und Allergenen in Räumen und an Oberflächen – ein Tätigkeitsfeld der Klimatechnik? (Roland Kerschbaum)

Casino Baden - ein ausgezeichnetes Effizienzbeispiel (Gottfried Kadecka)

Podiumsdiskussion: „Branchentreiber Kältemittel?“