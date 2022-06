Alles zum vorbeugenden Brandschutz

Die FeuerTrutz ist die führende Veranstaltung Europas im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes. Sie vereint bauliche, anlagentechnische und organisatorische Brandschutzlösungen zusammen. „Die FeuerTrutz präsentiert sich ab diesem Jahr erstmals in den Hallen 4 und 4A sowie dem modernen Konferenz-Center NCC Ost. Viele Keyplayer haben ihre Standflächen verbindlich gebucht. Die Fachleute können sich somit wie gewohnt auf eine umfassende Abbildung der zentralen und aktuellen Themen rund um den vorbeugenden Brandschutz in den Messehallen, Foren, dem Rahmenprogramm und last but not least im Brandschutzkongress freuen“, so Stefan Dittrich, Leiter FeuerTrutz bei der NürnbergMesse.

Neben den topaktuellen Brancheninnovationen der Aussteller erwartet die Besucher vor Ort ein umfassendes Rahmenprogramm. Auch dieses Jahr steht dabei wieder der Mix aus Wissensaustausch und Erlebnis im Fokus. Die ausstellenden Unternehmen präsentieren in den Aussteller-Fachforen Aktuelles, Trends, Lösungen und ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen der Fachwelt und können hier mit dem Publikum in den fachlichen Dialog treten.

Das „Erlebnis“ Brandschutz steht auch dieses Jahr wieder auf der Agenda – eine Kombination aus Indoor-Vorführungen auf Messeständen und der Aktionsfläche Brandschutz im Außenbereich.

Neues Highlight in diesem Jahr ist der erstmals stattfindende CareerDay, der sich speziell an Studierende richtet.

Am 29. und 30. Juni 2022 findet auch der FeuerTrutz Brandschutzkongress im Kongresszentrum auf dem Messegelände in Nürnberg und parallel in einem Online-Livestream statt.

Für die Besucher ist wichtig zu wissen, dass der Ticketverkauf und die Gutscheineinlösung zur FeuerTrutz ausschließlich online stattfinden