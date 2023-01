Mit einem gesamten Fördervolumen von knapp 8 Mio. Euro für das Forschungsprojekt und spezifische Investitionsförderung in drei Demonstrationsanlagen ist ThermaFLEX eines der größten Projekte der „Vorzeigeregion Energie“ und das bisher größte Innovationsprojekt im österreichischen Fernwärmesektor. Der Gleisdorfer Demonstrator hat davon eine Förderungszusage in der Höhe von rund 900.000 Euro erhalten.

Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Forschungsinitiative „Green Energy Lab“ als Teil der österreichischen Innovationsoffensive „Vorzeigeregion Energie“ durchgeführt. Die Initiative zeigt, dass eine Energieversorgung auf Basis von bis zu 100 % erneuerbaren Energien mit Innovationen aus Österreich machbar, wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch vorteilhaft ist. Erklärtes Ziel der Initiative ist, diese Innovationen Made in Austria rasch marktreif zu machen und Spitzentechnologien in die ganze Welt zu exportieren.

Dieses Ziel wurde im Rahmen von ThermaFLEX bisher in sieben Demonstrationsanlagen erreicht. Wenn final alle zehn Demonstratoren umgesetzt sind, ergibt das eine jährliche CO 2 -Einsparung von rund 45.000 Tonnen.„Mit unserer FTI-Initiative ,Vorzeigeregion Energie‘ fördern wir Innovationen mit hohem Multiplikationspotenzial, die rasch in die Umsetzung gehen und sofort Klimawirkung erzielen. ThermaFLEX trifft mit den erreichten Ergebnissen diese Programmziele auf den Punkt. Es ist beeindruckend wie erfolgreich die Demonstrationsanlagen arbeiten. Ich gratuliere allen Projektpartnern zu diesem großartigen Erfolg! Und es freut mich, dass der Klima- und Energiefonds entscheidend dazu beitragen konnte. Die aktuelle Energiekrise zeigt, wie verwundbar unsere Energieversorgung, speziell die Wärmeversorgung, derzeit noch ist. Die Demonstrationsanlage „Fernwärme aus Abwasser“ reduziert diese Verwundbarkeit und sorgt dafür, dass die Wärmeversorgung in Gleisdorf sicher, sauber und leistbar ist“, so Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.

Im Rahmen des Großforschungsprojektes ThermaFLEX konnte auf vielschichtige Weise Wissen generiert werden. Dieses Wissen ist richtungsweisend für die österreichische Fernwärmebranche, aber auch essenziell wichtig für österreichische Unternehmen (z.B. Technologie- und Dienstleistungsanbieter), die europäisch bzw. international tätig sind.

„Mit dem Projekt ThermaFLEX ist es ausgezeichnet gelungen, die Nahtstelle zwischen Forschung und Umsetzung zu bearbeiten. Wir wissen aus Erfahrung, dass es immer eine Herausforderung ist neue Technologien bzw. Systemlösungen in die Umsetzung zu bringen und hier nicht selten ein Scheitern beobachtet werden kann, insbesondere in großtechnischen Anwendungsbereichen mit hohen Investitionsvolumina, wie z.B. im Fernwärmesektor. Durch den gezielt vielschichtigen und interdisziplinären Projektansatz sowie punktuell erhöhter Investitionsförderungen konnte diesbezüglich den Herausforderungen sehr gut begegnet werden und in punkto Umsetzungsgeschwindigkeit großtechnischer Maßnahmen wurden so neue Meilensteine gesetzt. ThermaFLEX kann hier Role-Model sein und Inspiration geben sowohl für die gesamte Fernwärmebranche als auch bei der Neugestaltung von Forschungs- und Umsetzungsprogrammen durch die öffentliche Hand“, betont Christian Fink, Geschäftsführer von AEE Intec.