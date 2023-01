Das Erneuerbare-Gase-Gesetz sieht eine Grüngasquote vor, durch die Gasversorger verpflichtet werden, einen jährlich steigenden Anteil der von ihnen verkauften Gasmengen durch grüne Gase zu ersetzen. Im Jahr 2030 sollen so dem Erdgas in Österreich 11 Prozent erneuerbare Gase beigemengt werden. Durch die geplante Quotenregelung und dem im Gesetz festgelegten Hochlauf der Grüngasproduktion entsteht auch die nötige Planungssicherheit für Grüngas-Produzenten und es werden dadurch zukunftsorientierte Arbeitsplätze in Österreich geschaffen. Noch dazu verbleiben von jedem Euro, der in Biogasanlagen gesteckt wird, 95% im Inland. Der Ausbau der österreichischen Grüngas-Produktion schafft somit auch inländische Wertschöpfung.

Anm.d.Red.: Auch Grüner Wasserstoff gilt als Grünes Gas - ebendies und wie u.a. die Einspeisung ins Netz in Österreich über zwei neue Wasserstoff-Richtlinien des ÖVGW, die bereits im Februar 2023 in Kraft treten sollen, geregelt werden will, lesen Sie hier .