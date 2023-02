Im Zuge des Abschlussplenums diskutierten Adi Gross, Jürgen Streitner und Kasimir Nemestothy über die Umstellung des Gassystems, um Österreich bis 2040 zur Klimaneutralität zu verhelfen. Kernthemen waren die Investitions- und Planungssicherheit sowie das Erfordernis eines Quotensystems. „Die Grüngasquote ist unser fehlendes Kuchenstück, das derzeit noch in der Luft hängt. Leider sind wir kurz vor dem Schlusspfiff rausgekickt worden, jetzt sitzen wir wieder auf der Ersatzbank“, so Franz Kirchmeyr, Fachbereichsleiter Biogas, über die Notwendigkeit der Quote. „Wir müssen es schaffen, dass die Quote wieder aufs Feld gebracht wird und dort in das richtige Tor geht!“