Energiewende ohne Ideologie: Österreich braucht Biomethan & Co.

„Heute handeln. Für ein klimaneutrales Morgen. Grünes Gas macht das.“ So lautete das Motto Zukunftsforums GAS 2022, das am 21. Juni im Palais Niederösterreich stattfand und vom Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) veranstaltet wurde.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betonte seinen „ökosozialen Zugang bei der Lösung der energiepolitischen Aufgaben“. Die Energiewende sei „nur mit den Erneuerbaren“ möglich. Für Biogas gebe es jetzt ein besonders günstiges Zeitfenster. „Unser Ziel muss sein, Holz, Gülle und andere Stoffe energetisch bestmöglich zu verwerten und so die Abhängigkeit von fossilen Importen zu reduzieren. Viele unserer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sind hier innovativ unterwegs und leisten einen wichtigen Beitrag“, betonte Totschnig. Dabei spiele die Forschung eine zentrale Rolle, „damit wir die Systeme wirtschaftlicher und effizienter gestalten können“, so der Landwirtschaftsminister. Das errechnete Potenzial an Grünem Gas von 10 TWh sei bis 2030 „zu schaffen“.