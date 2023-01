Das neue Gebäude in Linz wurde als Lagerkomplex mit drei Stockwerken geplant und errichtet. Jedes Stockwerk hat eine Raumhöhe von acht Metern (!) und ist rund 4.500 m² groß. Diese Flächen, die nun einem Logistik-Unternehmen und einem Hersteller von Automatisierungs-Lösungen als Standort dienen, mussten entsprechend gekühlt und geheizt werden. Eine der Herausforderungen bestand darin, dass so wenige Innen-Geräte wie möglich zum Einsatz kommen sollten (die dann wiederum hohe Leistungen erfordern). Blöd: Gerade Kanal-Innen-Geräte höherer Leistung waren 2021 aber rar. Außerdem lautete die Vorgabe des Bauherrn, dass die Temperaturen in den Lagerräumen so stabil und gleichmäßig wie möglich sein müssen, um auch temperaturempfindliche Waren lagern zu können. Die Lagerräumlichkeiten dürfen im Sommer eine Maximaltemperatur von 22° C nicht überschreiten.

Manfred Knöll erklärt: