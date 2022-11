Stefan Seitz: Im Bereich ISH Energy setzen wir einen noch stärkeren Fokus auf die Zukunftstechnologien im Wärmemarkt. Die Elektrifizierung schreitet in diesem Segment stark voran. Deshalb konzentrieren wir die Anbieter von Wärmepumpen, Home Energy Management Systemen und Energiespeicherung sowie Hersteller mit Komplettwärmesystemen in Halle 12, wohingegen wir in Halle 11.0 einen Schwerpunkt auf die Anbieter von Holzwärme, Abgastechnik legen, sowie auf Wärmetechnik und –übergabe. In Halle 10 finden Besucherinnen und Besucher weiterhin das Angebot rund um Anlagen-, Raum- und Gebäudeautomation, Mess- und Prüfgeräte sowie Gebäude Energiemanagement. In Halle 9 stehen, wie zur Vorveranstaltung, Lösungen für die Wärmeverteilung und in Halle 8 Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik im Mittelpunkt.

Das Ostgelände steht ganz im Zeichen des Bereichs Water. Die absolute Neuheit ist hier die Halle 5. Die ISH ist eine der ersten Veranstaltungen, die die neu gebaute Halle mit Installationstechnik und Software in Betrieb nimmt. Installationstechnik ist darüber hinaus in den Hallen 4.0 und 6.0 zu sehen. In Halle 6.1 sind Werkzeuge und Befestigungsmaterial zu finden. Die Erlebniswelt Bad ist in den Hallen 2, 3, 4 und im Forum zu Hause. In Halle 1 befindet sich das Angebot zum International Sourcing. Damit lädt das einzigartige, praxisnahe und internationale Angebot für die SHK-Branche im März 2023 dazu ein, Lösungen für die wichtigsten Fragen unserer Zeit zu entdecken.