Die ISH gilt als die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft und findet von 13. bis 17. März 2023 in Frankfurt am Main statt.

Wie kaum eine andere Messe steht die ISH für zukunftsweisende Themen wie die Schonung der Ressourcen und den Einsatz von erneuerbaren Energien. Gleichzeitig ist sie der weltweit größte Showroom für moderne Badkonzepte und die führende Leistungsschau für innovative Gebäudelösungen.

Neu und zusätzlich zum gewohnten Messeerlebnis bietet die ISH 2023 eine digitale Erweiterung: Die persönliche Begegnung ist unverzichtbar. Aber Digital gehört heute auch zum neuen Normal. Die ISH verbindet beides. Möglich macht es die neue digitale Plattform: ISH Digital Extension. Sie öffnet parallel zur Veranstaltung in Frankfurt und bleibt darüber hinaus noch eine Woche länger bis zum 24. März 2023 nutzbar



