Aus seinen bisherigen Tätigkeiten bringt Schare umfangreiche Erfahrungen für das breitgefächerte Aufgabenfeld mit. Davon sollen zukünftig vor allem die langjährigen Geschäftspartner und Kunden von Grünbeck profitieren können. „Mein ganzes Berufsleben befinde ich mich in der SHK-Branche. Von der Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK bis zu meiner heutigen Position durfte ich zahlreiche Einblicke in verschiedene erstklassige Unternehmen genießen und viele großartige Menschen kennenlernen. Dieser Geschäftszweig mit seinen vielen Besonderheiten ist für mich fast wie eine Familie, in der sich alle gut aufgehoben fühlen. Ebenso wie Grünbeck ein großartiges Unternehmen ist, welches in vielen Zügen genau das widerspiegelt“, sagt Kilian Schare. „Mit großer Erwartung und gebotenem Respekt blicke ich dieser Aufgabe entgegen, um mit einem ausgezeichneten Team in Niedersachsen weiterhin erfolgreich zu sein.“ Mit seinem Fachwissen möchte er allen Geschäftspartnern und dem kompletten Grünbeck-Team mit Rat und Tat zur Seite stehen.

„Nicht nur durch seine fachliche Qualifikation überzeugt Kilian Schare, sondern vor allem auch durch sein kundenfreundliches und versiertes Auftreten. Mit ihm haben wir einen idealen Niederlassungsleiter gefunden, der neue Akzente setzen möchte“, so Grünbeck-Geschäftsführer Günter Stoll.