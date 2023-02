In einem transparenten Auswahlverfahren wurden zahlreiche Marken, die beispielhaft für eine gesamte Produktgattung stehen, kostenlos und proaktiv von der „Marken des Jahrhunderts“- Redaktion des ZEIT Verlags ausgewählt. Und die mehrköpfige Jury hat sich in der Kategorie Wasseraufbereitung für Grünbeck entschieden. Die Marke Grünbeck stehe immerhin für Lebensqualität und Werterhalt sowie für das Bestreben, Menschen rund um den Globus den Zugang zu hygienisch sauberem Wasser zu gewähren und langfristig zu erhalten:



„Wir sind stolz, dass unser Unternehmen durch diese Auszeichnung in die Spitzenklasse der deutschen Marken aufgerückt ist“, sagt Matthias Wunn, Mitglied der Geschäftsleitung sowie Leiter Marketing und Kommunikation bei Grünbeck. „Wieder ein Beleg dafür, dass sich die jahrelange sehr erfolgreiche Markenarbeit gelohnt hat.“



Apropos Markenarbeit: Zusammen mit dem sozial engagierten Unternehmer, Verleger und Publizisten Dr. Florian Langenscheidt wurde ein Markenfilm produziert, der die vielfältigen Kompetenzen und leistungsfähigen Produkte des seit über 70 Jahren bestehenden Unternehmens zeigt. Dieser ist auf dem YouTube-Kanal von Grünbeck zu sehen.