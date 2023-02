Mit "Fire & Flame – Forum für die Ofenbranche" geht exklusiv zur ISH 2023 eine neue Plattform innerhalb der Weltleitmesse an den Start, die speziell für die Ofenbranche konzipiert ist und das Netzwerken und die Wissensvermittlung in den Mittelpunkt stellt. In Halle 9.2 wird etwa gezeigt, wie zukünftige Heizungstechnologien, die erneuerbare Energieträger wie Holz nutzen, die Anforderungen von morgen erfüllen können und dabei ästhetischen Ansprüchen genügen. Außerdem sollen dort die Synergien zu den weiteren Technologien der Wärmeerzeugung und Klimatisierung genutzt und aufgezeigt werden.