Im Mittelpunkt seien unter anderem folgende Themen gestanden: Nachhaltigkeit, Refrigerant Transition Challenge, REACH oder PEFAS sowie Großwärmepumpen und Hochtemperaturwärmepumpen. Dazu seien neue Erkenntnisse zur Klimatisierung von Rechenzentren gekommen, wie Rainer Jakobs ergänzt.

Der Fokus beim Forum „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“, lag darauf durch Digitalisierung Effizienz, Produktivität und Umsatz in Handwerksbetrieben zu steigern. Praktiker aus echten Betrieben gaben dort Einblick in ihre reellen Abläufe.

Weitere Highlights im Rahmenprogramm: der neu ins Leben gerufene, mehrmache JobCorner, auf dem Arbeitgeber und qualifizierte Fachkräfte zusammenfinden konnten, zwei Sonderpräsentationen zu den Themen „Wärmepumpen“ und „Umgang mit brennbaren Kältemitteln“ und fachlich geführte Rundgänge mit verschiedenen Schwerpunkten.

Elke Harreiß meint zu den im Rahmen der Messe abgehaltenen Wettbewerbsformaten, in diesem Jahr hätte man zwei tolle Wettbewerbe auf der Chillventa gehabt: Nicht nur die besten jungen Kälteanlagenbauer seien im Bundesleistungswettbewerb prämiert worden.