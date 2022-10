Klima-Kälte-Tag & Lüftungstechnik-Tag : Wenn Klima-Kältetechnik auf Lüftungstechnik trifft

Am 6.Oktober fanden der Klima-Kälte- und der 1. Lüftungstechnik-Tag der HLK im Colosseum 21 in Wien statt - ein Branchendoppel, das es so bisher noch nicht gab. Wir ziehen ein Resümee, geben Einblicke und wollen uns bedanken.