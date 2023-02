Der 1. Österreichische Lüftungstechnik-Tag (ÖLT) der HLK am 6. Oktober 2022 findet zeit- und ortsgleich mit dem Klima-Kälte-Tag der HLK statt (Programm und Details dazu erfahren Sie unter www.klimakaeltetag.at). Die Teilnehmer (m/w) können zwischen den beiden Veranstaltungen wechseln und sich so die jeweils für sie interessantesten Themen „zusammenstellen“.

Die Teilnehmer (m/w) erwartet in Summe also ein sehr vielseitiges und umfassendes Informationsangebot. Versäumen Sie das nicht!

Die Eventlocation für beide HLK-Veranstaltungen - das Colosseum XXI in Wien (www.colosseum21.at) - punktet mit Retro-Fabriks-Charme und bietet für Teilnehmende kostenfreie Parkplätze am Gelände (Zieladresse fürs Navi: „Andreas-Hofer-Strasse 28, 1210 Wien“), ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Bitte lösen Sie sich online Ihr Ticket und seien Sie am 06. Oktober 2022 bei der Premiere des 1. Österreichischen Lüftungstechnik-Tages (und/oder dem Klima-Kälte-Tag) der HLK in Wien dabei! Das HLK- und Event-Team von WEKA Industrie Medien freuen sich auf Ihre Teilnahme!

Folgender Link führt Sie zur offiziellen Veranstaltungsseite und zur Anmeldemöglichkeit: https://lueftungstag.at