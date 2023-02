Für seine Kunden will Air Fire Tech den höchsten Anteil an geprüften, systemunabhängigen Anwendungen und dadurch die größtmögliche Sicherheit für den Händler und Verarbeiter gewährleisten. Es wollen zudem durch vollständige Produktdokumentation wie die transparente Darstellung der Unterlagen für den Anwender Fehlerquellen reduziert und es möchte eine schnelle und sichere Montage der Produkte ermöglicht werden, was die Montagekosten minimiert. Das Unternehmen verschreibt sich der Erfüllung von Brandschutzanforderungen auch in schwierigen Situationen ohne bauliche Veränderungen. Dabei wird eine Vielzahl von Speziallösungen, Sonderanfertigungen und die hauseigene Vorfertigung für Handel, Planer und Verarbeiter angeboten. Mit einer hausinternen Forschung und Entwicklung möchte man bei Air Fire Tech größtmögliche Lösungskompetenz erreichen.