Am 1. Österreichischen Lüftungstechnik-Tag der HLK – am 6.Oktober im Colosseum 21 in Wien – zählt sich Pichler zu den Ausstellern. Hier wird man mehr über das umfangreiche Produktsortiment des Unternehmens erfahren können und kann zudem die Gelegenheit ergreifen, um in direkten Kontakt mit dem Systemlösungsanbieter treten zu können.