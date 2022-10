Die Kälteanlage konnte im Zuge des Ausfluges also ausführlich besichtigt werden. An dieser Stelle ist ein großer Dank an den Veranstalter Dipl.-Ing. Harald Erös, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT), wie an den Eismeister und Michael Lessacher von EQUANS Kältetechnik GmbH (vormals ENGIE Kältetechnik GmbH) für die netten und kompetenten Ausführungen gerichtet.

Die HLK schaut in diesem Sinne gespannt auf den nächsten Stammtisch.