Am Freitag (16. September) werden aktuelle Entwicklungen in der Kälte-, Klima und Wärmepumpenbranche behandelt. Von der Kältemittelentwicklung, über Planungsbeispiele und Fördermöglichkeiten bis hin zu Aus- und Weiterbildung spannt sich der Bogen am Vormittag.

Am Nachmittag werden Praxislösungen mit natürlichen Kältemitteln vorgestellt – für Klein- und Mittelgewerbeanlagen genauso, wie für Großgewerbe und Industriekälteanlagen mit R-744 (CO2), Hochtemperaturwärmepumpen mit R-717 (Ammoniak) und Gewerbekühlanlagen mit R-290 (Propan).

Wer mehr Details zum 1.Kongress der Österreichischen Gesellschaft der Kältetechnik, die am 15. + 16. September in der Kältetechnik-Akademie der HTL Mödling erfahren und dabei sein möchte – hier geht´s zur Anmeldung.