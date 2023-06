Eingangs hieß es, es würde sich die Argumentation von der Klimawende kommend hin zur EWG-Forderung mindestens relativieren, könnte der Zusammenhang zwischen Wärmewende, Energiewende, Klimawende aber eben auch Netzwende am ehesten über Reziprozität verstanden werden. Was will damit nun eigentlich ausgesagt werden?

Es will in erster Linie die Frage in den Raum gestellt sein, wieso sich eine Forderung zur Verabschiedung des EWGs über den Kettenschluss "Ohne Wärmewende keine Klimawende" und die Betonung der Wichtigkeit der Klimawende laden möchte.

Das EWG scheint nicht nur essenziell für ein Gelingen der Wärmewende, damit der Energiewende und also der Klimawende, es scheint essenziell für ein Gelingen umfassender Klima- und Energiepolitischer Vorhaben. Aber nicht nur das EWG scheint dafür essenziell, es werden eben auch noch weitere noch ausstehende sogenannte "Energie-Gesetze" wichtig.

Möchte man den Bogen von einer anderen Seite her spannen, könnte es heißen: "Ohne Netzwende keine Energiewende und ohne Energiewende keine Wärmewende". Merken Sie nun, wo es hakt?

Die Institutionen "Netzwende", "Energiewende", "Klimawende" und "Wärmewende" wirken verwoben, verschachtelt und reziprok. Liegen sie aber alle logisch auf derselben Ebene? Lässt sich hier beispielsweise mit Supervenienzbeziehungen spielen? Die Logik kann nicht mehr leisten, als sie leisten kann. Hier kann sie aber auch andeuten, wie komplex und tiefgreifend Diskussionen und dahinter liegende Institutionen wirken.



Worauf Branchenverbände und österreichische Leitbetriebe auch abzielen, nämlich mehr Tempo für die Festlegung der noch ausstehenden Energie-Gesetze zu fordern, verliert dadurch keineswegs an Schlagkraft. Auch nicht, dass das EWG ehestmöglich verabschiedet gehört - aus Gründen, die weiter oben ja sowieso genannt wurden.

Wenn Branchenverbände und österreichische Leitbetriebe, die im Bereich der Heiztechnik mit Biomasse verortet werden können, von der Klimawende her für die Verabschiedung des EWGs zu argumentieren suchen, darf dann nicht an folgende Diskussion über EU-Pläne, wie diese letztes Jahr für Gesprächsstoff sorgten, erinnert werden?: Holz nicht mehr erneuerbare Energie!?