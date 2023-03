Wärmepumpen haben mit einem Rekordabsatz von über 50.000 Stück fossile Heizsysteme überholt. Darüber hinaus wurden mehr als 11.100 Brauchwasserwärmepumpen zur hocheffizienten Bereitstellung von Warmwasser für bestehende Heizsysteme installiert. Hohe und schwankende Energiepreise, verschiedene Probleme in der Versorgungskette sowie geopolitische Veränderungen haben den ohnehin starken Wandel weiter beschleunigt und auch den Gesamtmarkt um rund 15 % auf 110.000 Heizungsanlagen wachsen lassen. Diese Entwicklung für die Wärmepumpe als zentrales Instrument der Energiewende ist laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris weltweit zu beobachten.

Die IEA bezeichnet die Wärmepumpe in ihrem Bericht „The Future of Heat Pumps“ vom 30. November 2022 als unverzichtbaren Bestandteil jedes Plans zur Reduzierung von Emissionen und Erdgasverbrauch. IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol fasst den Bericht folgendermaßen zusammen:

„Im IEA-Szenario, in dem alle Regierungen ihre Energie- und Klimazusagen erfüllen, werden Wärmepumpen zum wichtigsten Mittel zur Dekarbonisierung der Raum- und Warmwasserbereitung weltweit. Die IEA schätzt, dass Wärmepumpen das Potenzial haben, die globalen Kohlendioxidemissionen (CO 2 ) bis 2030 um mind. 500 Millionen Tonnen zu reduzieren – das entspricht den jährlichen CO 2 -Emissionen aller Autos in Europa heute.“

Marktentwicklung in Europa:

Laut der European Heat Pump Association (EHPA) ist am europäischen Wärmepumpenmarkt 2022 ersten Daten zufolge ein Wachstum mit rund 3 Millionen verkauften Wärmepumpen um fast 38 % zu verzeichnen. Dadurch werden rund 4 Milliarden Kubikmeter Erdgas ersetzt und rund 8 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen vermieden. Der gesamte europäische Wärmepumpenbestand von rund 20 Millionen Einheiten vermeidet 54 Millionen Tonnen CO 2 - in etwa entspricht das den jährlichen Emissionen Griechenlands.