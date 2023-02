Das Monobloc-Gerät KWT 180 DC liefert eine Kühlleistung von 1,73 kW, die Heizleistung wird mit 1,71 kW angegeben. Letztere reicht bis zu Außentemperaturen von -10° C. Mit diesen Leistungen kann man ca. 60 m³ Raumvolumen kühlen, heizen und/oder entfeuchten.

Das KWT 180 DC nutzt die energiesparende, leise Invertertechnologie, die in einem weißen Gehäuse verborgen ist. Hinter dem Gehäuse befinden sich Kompressor, Verdampfer und Verflüssiger in Lamellenbauweise samt Ventilatoren sowie Regelung und Kondensatwanne. Als Kältemittel kommt das umweltschonende R290 zum Einsatz.

Vier Ventilatorstufen ermöglichen eine Anpassung der Kühl- und Heizleistung an den aktuellen Bedarf. Per Fernbedienung oder Touch-Display lassen sich die Funktionen wie Timer, Automatik, Entfeuchtung oder Nachtbetrieb einstellen.

Für den etwas größeren Leistungsbedarf hat Remko eine weitere Ausführung (KWT 240 DC) mit 2,33 kW Kühlleistung und 2,31 kW Heizleistung im Programm. Dieses Gerät arbeitet mit dem Kältemittel R410A.

Wer mehr über die KWT Klimageräte/ Wärmepumpen erfahren möchte, hat demnächst bei zwei Messen Gelegenheit dazu - Remko ist auf der Energiesparmesse 2023 in Wels (Halle 21, Stand C 100) und der ISH in Frankfurt 2023 (Halle 12.0 / Stand E21) als Aussteller präsent.