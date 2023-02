Eine traditionell enge Zusammenarbeit verbindet die Bundesinnung mit der Branchenfachmesse in Wels: „Die Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker steht für eine effektive und effiziente Umsetzung der aktuellen Umwelt- und Klimaziele im Bereich der Installations- und Gebäudetechnik. Wir sind die Profis, wenn es darum geht, die richtige Heizung für Neubauer und Sanierer zu planen, auszuwählen und zu installieren. Dabei ist jede Art von Energie wichtig, insofern, dass sie auch richtig und sparsam eingesetzt wird und gleichzeitig nicht auf Komfort verzichtet werden muss. Wir Installateure sind das Schlüsselgewerk für den Klimawandel. Die WEBUILD Energiesparmesse in Wels ist dabei die klare Leitmesse für die Heizungs- und Energietechnik, die die gesamte Branche versammelt und sie ist die umfassende Klimawende-Messe in Österreich. Natürlich gibt es auch im Sanitärbereich für unsere Branche viel zu tun, denn auch der Sanierungsbedarf bei Bädern ist aktuell enorm hoch. Die Herausforderungen an unsere Betriebe sind groß – nehmen wir diese gemeinsam an. Ein Besuch auf Österreichs SHK-Leitmesse, der WEBUILD Energiesparmesse in Wels, ist insofern für unsere Innungsbetriebe 2023 enorm wichtig, um sich über die Innovationen, Lösungen und das Zukunftsgeschäft bestmöglich aus erster Hand zu informieren. Außerdem sind wir mit den drei Marken – der OaseBad, dem Zukunftsforum SHL/meineheizung.at und der Dachmarke - auf einem großen Messestand in Halle 21 vertreten. Wir laden unsere Mitgliedsbetriebe daher zum Messebesuch nach Wels ein. Unsere Installateure dürfen gespannt sein: auf interessante Treffen, innovative Produkte auf und jede Menge Unterhaltung in Wels“, bekräftigt Bundesinnungsmeister Mst. Ing. Manfred Denk, MBA.