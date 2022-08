Die Anwendungsvielfalt der Solarwärme ist groß und reicht von der einfachen Solardusche im Garten, einem Solarkocher, über die Wärmeerzeugung (Warmwasser und Heizung) für Gebäude bis hin zu großen industriell genutzten Prozesswärme-Anlagen. Was alle eint: Die kostenfreie Energie der Sonne wird nutzbringend und äußerst klimafreundlich verwendet.

„Der Energieertrag bei Solarwärme ist dreimal so hoch wie bei Photovoltaik, man braucht dementsprechend nur ein Drittel der Fläche am Dach“, rechnet Hackstock vor. „Der Wärmebedarf ist zudem viel höher als der Strombedarf und meist noch fossil versorgt.“ Auch bei der CO2 Einsparung liegt Solarwärme vor der Photovoltaik, bei einer gleich großen Solaranlage spart Solarwärme mehr als das doppelte an Treibhausgasen.