Der neue kompakte Pelletkessel BioWIN Ultegra wurde der Fachwelt erstmals im März 2023 auf der WEBUILD Energiesparmesse in Wels sowie der ISH 2023 in Frankfurt a. M./D vorgestellt und erhielt gleich einen Preis. In Wels wurde der neue Pelletskessel mit dem Aussteller-Innovationspreis EnergieGenie ausgezeichnet.

Der neue BioWIN Ultegra passt ideal in Ein- und Zweifamilienhäuser - er ist in den Leistungsklassen 12 und 18 kW erhältlich.