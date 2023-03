2.025 Aussteller aus 54 Ländern nutzten 2023 das gesamte Frankfurter Messegelände und zeigten die neuesten Entwicklungen für den Wärmemarkt, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, intelligente Haus- und Gebäudeautomation sowie nachhaltige Badgestaltung, modernes Baddesign und innovative Installationstechnik.

Als wichtiger Baustein der Energiewende nahmen die Wärmepumpe, Holz als Energieträger sowie alternative Speicherformen einen besonderen Stellenwert ein. Weiter standen der Fachkräftemangel im SHK-Handwerk und der demographische Wandel, der nach alters- und pflegegerechten Bädern verlangt, im Mittelpunkt des Interesses. Innovative Belüftungssysteme und berührungslose Armaturen, die im Zuge der Pandemie an Bedeutung gewinnen, waren ebenso auf der Agenda wie neue Ideen zur Material- und Ressourcenschonung im Badbereich. Im umfangreichen Event-Programm der Messe wurden die wichtigsten Trends von Experten präsentiert und diskutiert.

Konkrete Lösungen zur Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor standen im Fokus der ISH in Frankfurt am Main. Dekarbonisierung, der Einsatz regenerativer Energien und mehr Energieeffizienz sind das Gebot der Stunde, wurden aber auch heiß und kontrovers diskutiert. Denn in Deutschland boomen derzeit nicht nur Wärmepumpen, sondern auch Öl- und Gasheizungsgeräte, nachdem die deutsche Bundesregierung ankündigte, dass ab nächstem Jahr Heizungen zu 65 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden sollen. Gas-/Ölheizungshersteller in Deutschland werden 2023 aller Wahrscheinlichkeit nach mit überraschenden Zuwachsraten rechnen dürfen. Denn Teile der deutschen Bevölkerung sind angesichts des vagen Gesetzesentwurfes verunsichert und deckt sich vorsorglich noch mit neuen, leistbareren Gas-/Ölheizungen ein, bevor diese vielleicht komplett verboten werden könnten. Auch die Frage, wo der ganze Strom überhaupt herkommen soll und ob Wärmepumpen „sauber“ seien, wenn diese im Winter mit Kohle- oder Atomstrom betrieben werden, wurde u. a. diskutiert.